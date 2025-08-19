Илья Самошников: «Рад стать красно-белым. Вперед, «Спартак»! Один за всех!»

Илья Самошников поделился эмоциями от трансфера в «Спартак».

«Дорогие болельщики! Рад стать красно-белым.

Вперед, «Спартак»! Один за всех!» – сказал защитник после ухода из «Локомотива ».

«Спартак» наконец взял Самошникова: договаривались с «Локо» почти два месяца