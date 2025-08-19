Илья Самошников: «Рад стать красно-белым. Вперед, «Спартак»! Один за всех!»
Илья Самошников поделился эмоциями от трансфера в «Спартак».
«Дорогие болельщики! Рад стать красно-белым.
Вперед, «Спартак»! Один за всех!» – сказал защитник после ухода из «Локомотива».
«Спартак» наконец взял Самошникова: договаривались с «Локо» почти два месяца
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: телеграм-канал «Спартака»
Материалы по теме
