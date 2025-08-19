Сикх стал главным тренером впервые в истории британского футбола. 30-летний Ашвир Сингх Джохал возглавил «Моркэм» из пятого дивизиона Англии

  • Спортс
В Англии пост главного тренера впервые занял сикх.

Ашвир Сингх Джохал возглавил «Моркэм» из пятого дивизиона Англии. 

30-летний специалист также стал самым молодым главным тренером в пяти высших дивизионах английского футбола.

Ранее он работал под руководством Коло Туре в «Уигане» и был ассистентом Сеска Фабрегаса во время его работы с молодежной командой «Комо».

Сикхи – этноконфессиональная группа, проживающая преимущественно в Индии и исповедующая сикхизм.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: BBC
