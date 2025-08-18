Российский защитник «Эштрелы» Тунгулияди: «Библия – главная книга для меня, инструкция к жизни. Считаю, без Бога не достигну высот, которых могу с ним. Каждый год езжу на Афон»

Защитник «Эштрелы» Георгий Тунгулияди назвал Библию главной книгой в жизни.

– Моим ровесникам сейчас немодно погружаться в религию. А для меня это суперважно.

Прочитал Библию до конца – главная книга для меня, инструкция к жизни. Считаю, без Бога не достигну высот, которых могу с ним.

– Ты прямо глубоко верующий?

– В семье даже есть традиция: каждый год с отцом, его друзьями и моим другом Егором едем на Афон. Туда, правда, нужна специальная паломническая виза, но оформить ее несложно.

Провожу время в монастыре, возвращаюсь и чувствую: очистился, – заявил 20-летний российский футболист Тунгулияди.

Георгий ранее выступал в системе «Спартака », «Локомотива », «Сочи » и «Райо Вальекано ».