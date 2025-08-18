Российский защитник «Эштрелы» Тунгулияди: «Библия – главная книга для меня, инструкция к жизни. Считаю, без Бога не достигну высот, которых могу с ним. Каждый год езжу на Афон»
Защитник «Эштрелы» Георгий Тунгулияди назвал Библию главной книгой в жизни.
– Моим ровесникам сейчас немодно погружаться в религию. А для меня это суперважно.
Прочитал Библию до конца – главная книга для меня, инструкция к жизни. Считаю, без Бога не достигну высот, которых могу с ним.
– Ты прямо глубоко верующий?
– В семье даже есть традиция: каждый год с отцом, его друзьями и моим другом Егором едем на Афон. Туда, правда, нужна специальная паломническая виза, но оформить ее несложно.
Провожу время в монастыре, возвращаюсь и чувствую: очистился, – заявил 20-летний российский футболист Тунгулияди.
Георгий ранее выступал в системе «Спартака», «Локомотива», «Сочи» и «Райо Вальекано».
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Sport24
