Шпрыгин о крестном ходе у арены «Динамо»: «Хотели освятить стадион, но пишут, что мы снимаем проклятие. Церковь не занимается оккультизмом, РПЦ что-то не понравилось, и все застопорилось»
Александр Шпрыгин рассказал о планах провести крестный ход вокруг арены «Динамо».
– Ты Карпина позовешь на крестный ход?
– Обязательно. Пригласим всех, но вопрос, кто придет. Знаешь, что патриархии не понравилось? Церковь не занимается оккультизмом, но я делал акцент на том, что мы не снимаем проклятия, порчи какие-то, вдова Севидова, Берия, прочие истории.
Мы хотели освятить стадион, это нормальная совершенно вещь. Но все пишут, что мы снимаем проклятие. РПЦ что-то не понравилось, и все застопорилось. Поэтому не надо раньше времени анонсировать, – сказал создатель Всероссийского объединения болельщиков (ВОБ) Александр Шпрыгин.
А что теперь делать со Станковичем?24801 голос
Оставлять
Все равно увольнять
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Футбольный Биги»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости