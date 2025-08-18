Васильев про Лунева и жевательный табак: «Футболистам в нашей стране многое прощается. Вещи, недопустимые в других видах спорта, тут почему-то считаются незначительной шалостью»

Дмитрий Васильев отреагировал на вредную привычку вратаря «Динамо» Андрея Лунева.

В воскресенье во время матча 5-го тура Мир РПЛ «Динамо » – ЦСКА (1:3) голкипер хозяев Андрей Лунев , сидя на трибуне, принял жевательный табак .

«К сожалению, футболистам в нашей стране многое прощается. Вещи, которые недопустимы в других видах спорта, почему-то в футболе считаются незначительной шалостью.

Лунев подает плохой пример подрастающей молодежи и вообще людям, которые следят за спортом. Печально, что такое возможно в российском футболе. Руководство футбольных клубов должно следить за образом жизни своих игроков. Все они так или иначе публичные люди, дети на них равняются.

Насколько я знаю, в некоторых зарубежных футбольных клубах в контрактах прописано даже то, что игроки не имеют право пить кока-колу. Там настолько следят за здоровьем футболистов. А у нас снюс на стадионе принимают, это же наркотический табак по сути. Я не понимаю этого и категорически не приемлю.

Жизнь спортсмена – это, прежде всего, режим и определенные ограничения в повседневной жизни. Руководство наших клубов должно выработать общую политику, позицию о допустимых и недопустимых вещах. Жевательный табак относится к разряду недопустимых», – сказал двукратный олимпийский чемпион по биатлону Васильев .