  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Васильев про Лунева и жевательный табак: «Футболистам в нашей стране многое прощается. Вещи, недопустимые в других видах спорта, тут почему-то считаются незначительной шалостью»
5

Васильев про Лунева и жевательный табак: «Футболистам в нашей стране многое прощается. Вещи, недопустимые в других видах спорта, тут почему-то считаются незначительной шалостью»

Дмитрий Васильев отреагировал на вредную привычку вратаря «Динамо» Андрея Лунева.

В воскресенье во время матча 5-го тура Мир РПЛ «Динамо» – ЦСКА (1:3) голкипер хозяев Андрей Лунев, сидя на трибуне, принял жевательный табак.

«К сожалению, футболистам в нашей стране многое прощается. Вещи, которые недопустимы в других видах спорта, почему-то в футболе считаются незначительной шалостью.

Лунев подает плохой пример подрастающей молодежи и вообще людям, которые следят за спортом. Печально, что такое возможно в российском футболе. Руководство футбольных клубов должно следить за образом жизни своих игроков. Все они так или иначе публичные люди, дети на них равняются.

Насколько я знаю, в некоторых зарубежных футбольных клубах в контрактах прописано даже то, что игроки не имеют право пить кока-колу. Там настолько следят за здоровьем футболистов. А у нас снюс на стадионе принимают, это же наркотический табак по сути. Я не понимаю этого и категорически не приемлю.

Жизнь спортсмена – это, прежде всего, режим и определенные ограничения в повседневной жизни. Руководство наших клубов должно выработать общую политику, позицию о допустимых и недопустимых вещах. Жевательный табак относится к разряду недопустимых», – сказал двукратный олимпийский чемпион по биатлону Васильев.

А что теперь делать со Станковичем?21011 голосов
ОставлятьДеян Станкович
Все равно увольнятьСпартак
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «ВсеПроСпорт»
logoАндрей Лунев
logoДмитрий Васильев
logoпремьер-лига Россия
logoДинамо Москва
курение и спорт
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Врач про Лунева и жевательный табак: «Многие спортсмены злоупотребляют, но это плохо – вызывает гипоксию. Ощущение успокоения – обман»
4сегодня, 13:25
Врач ЦСКА Безуглов о Луневе и жевательном табаке: «В ЦСКА такого нет и быть не может»
8сегодня, 10:31
Лунева могут наказать за жевательный табак, допустил гендиректор «Динамо»: «Дисциплинарные меры будут приняты, если есть основание»
39сегодня, 07:01
Лунев принял жевательный табак на матче с ЦСКА – это попало в эфир. Врач «Динамо» отреагировал: «Возможно, теперь бросит. Призываю всех отказаться от этой вредной привычки, лучше закинуть барбариску»
144вчера, 18:58
Главные новости
«Наполи» рассматривает аренду Хейлунда после травмы Лукаку. Неаполитанцы связались с «МЮ»
37 минут назад
«Бельтран уже отказал российским клубам – «Зениту», ЦСКА, «Спартаку». Аргентинец склоняется к переходу в «Ривер Плейт». Журналист Франки о форварде
1430 минут назад
КДК рассмотрит неприличный жест Талалаева по просьбе «Локомотива». Тренер приглашен на заседание
1238 минут назад
Мостовой о ЦСКА: «Челестини еще недавно никто не знал. Проиграют два матча – и начнут критиковать. Кричали: где Николич? А сейчас даже не вспоминают, ведь играют футболисты»
1743 минуты назад
«Ростов» может пригласить Кержакова на пост тренера. Команда Альбы проиграла 6 из 7 матчей в сезоне (Bobsoccer)
4056 минут назад
Чемпионат России. «Пари НН» сыграет в Саранске с «Динамо» Махачкала
325556 минут назад
Валуев о потолке зарплат в РПЛ: «Хорошо звучит, но не работает – проблема в коррупции и зажравшихся менеджерах. Было уравнивание всего и вся в СССР – мы знаем, к чему это приведет»
21сегодня, 14:19
Мостовой возглавил бы «Пари НН»: «Но сразу бы сказал: «Вы от меня ничего не ждите, будем максимум десятыми»
21сегодня, 14:17
Двоих игроков молодежки «Рубина» по подозрению в изнасиловании арестовали на два месяца. Оба отрицают вину (Mash)
109сегодня, 13:59
Матч 13-го тура РПЛ «Акрон» – «Локомотив» могут провести в Саранске. Стадион в Самаре примет форум «Россия – спортивная держава» («Матч ТВ»)
34сегодня, 13:55
Ко всем новостям
Последние новости
«Тоттенхэм» и Ромеро продлили контракт на 4 года. Аргентинец стал капитаном команды на прошлой неделе
через 1 минуту
Джексон попал в шорт-лист «Астон Виллы», переговоры уже состоялись. Форвард «Челси» заявил о желании уйти из клуба (Флориан Плеттенберг)
8 минут назад
Гендиректор «Динамо» о работе Карпина: «Сейчас не нужно делать далеко идущих выводов. Команде и тренерам необходимо время, чтобы найти взаимопонимание, наладить игру»
617 минут назад
Гасилин об удалении Дугласа в матче со «Спартаком»: «Абсолютно неправильное решение, сильно повлиявшее на результат. «Зениту» пришлось перестраиваться»
1119 минут назад
Уорнок про «МЮ»: «Зачем было покупать Кунью, не продав Бруну? В нынешней АПЛ нельзя держать пассажиров»
528 минут назад
«Пари НН» – «Динамо» Махачкала. Онлайн-трансляция начнется в 20:00
132 минуты назад
«Тоттенхэм» и Спенс подписали новый долгосрочный контракт
37 минут назадФото
Ольга Смородская: «Карпин – первоклассный тренер, в его компетентности нет сомнений. Такое начало «Динамо» было неожиданным, но сколько в команде травм?»
1341 минуту назад
«Ливерпуль» рассмотрит предложения по аренде Цимикаса. Защитник готов покинуть клуб
547 минут назад
Месси, Лаутаро, Альварес, Де Поль, Паредес, Мастантуоно, Симеоне – в предварительной заявке сборной Аргентины на матчи с Венесуэлой и Эквадором
1049 минут назад