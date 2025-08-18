  • Спортс
3

Врач про Лунева и жевательный табак: «Многие спортсмены злоупотребляют, но это плохо – вызывает гипоксию. Ощущение успокоения – обман»

Бывший врач «Локомотива» рассказал о вреде употребления жевательного табака.

Вчера во время матча Мир РПЛ «Динамо» – ЦСКА (1:3) голкипер хозяев Андрей Лунев, сидя на трибуне, принял жевательный табак.

«Могу только подтвердить все плохое про никотин. Спортсмену нельзя употреблять снюс, жевательный табак и так далее. Многие спортсмены злоупотребляют.

Из негативных последствий: это вызывает гипоксию (пониженное содержание кислорода в организме или отдельных органах и тканях – Спортс’‘), что дает проблемы при восстановлении организма.

Да, есть ощущение успокоения, но это обман. Ничего хорошего в этом нет, как и в любом никотине. Спортсменам нельзя использовать снюс и прочие вещи, это плохо», – заявил Никита Карлицкий.

