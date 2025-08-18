  • Спортс
  • Врач ЦСКА Безуглов о Луневе и жевательном табаке: «В ЦСКА такого нет и быть не может»
4

Врач ЦСКА Безуглов о Луневе и жевательном табаке: «В ЦСКА такого нет и быть не может»

Врач ЦСКА Эдуард Безуглов заявил, что армейцы не употребляют жевательный табак.

Во время матча РПЛ между ЦСКА и «Динамо»(3:1) голкипер бело-голубых Андрей Лунев, сидевший на трибуне вместе с Константином Тюкавиным, употребил, предположительно, жевательный табак.

«Фото Лунева с табаком? В ЦСКА такого нет и быть не может», – сказал Безуглов.

Лунева могут наказать за жевательный табак, допустил гендиректор «Динамо»: «Дисциплинарные меры будут приняты, если есть основание»

А что теперь делать со Станковичем?19148 голосов
ОставлятьДеян Станкович
Все равно увольнятьСпартак
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Sport24
