Врач ЦСКА Безуглов о Луневе и жевательном табаке: «В ЦСКА такого нет и быть не может»

Врач ЦСКА Эдуард Безуглов заявил, что армейцы не употребляют жевательный табак.

Во время матча РПЛ между ЦСКА и «Динамо»(3:1) голкипер бело-голубых Андрей Лунев , сидевший на трибуне вместе с Константином Тюкавиным, употребил , предположительно, жевательный табак.

«Фото Лунева с табаком? В ЦСКА такого нет и быть не может», – сказал Безуглов .

Лунева могут наказать за жевательный табак, допустил гендиректор «Динамо»: «Дисциплинарные меры будут приняты, если есть основание»