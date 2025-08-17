Лунев принял жевательный табак на матче с ЦСКА – это попало в эфир. Врач «Динамо» отреагировал: «Возможно, теперь бросит. Призываю всех отказаться от этой вредной привычки, лучше закинуть барбариску»
Врач «Динамо» призвал отказаться от употребления жевательного табака.
На 17-й минуте матча «Динамо» – ЦСКА (1:3) голкипер хозяев Андрей Лунев, сидевший на трибуне вместе с Константином Тюкавиным, употребил, как предполагается, жевательный табак – это попало в трансляцию «Матч ТВ».
«Он, наверное, такой не один с этой привычкой. К сожалению, он попал под объективы камеры. Возможно, после такого он бросит это.
Я призываю всех отказаться от этой вредной привычки. Лучше закинуть барбариску», – сказал Александр Родионов.
А что теперь делать со Станковичем?15846 голосов
Оставлять
Все равно увольнять
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Спорт-Экспресс»
