Лунев принял жевательный табак на матче с ЦСКА – это попало в эфир. Врач «Динамо» отреагировал: «Возможно, теперь бросит. Призываю всех отказаться от этой вредной привычки, лучше закинуть барбариску»

Врач «Динамо» призвал отказаться от употребления жевательного табака.

На 17-й минуте матча «Динамо » – ЦСКА (1:3) голкипер хозяев Андрей Лунев , сидевший на трибуне вместе с Константином Тюкавиным , употребил, как предполагается, жевательный табак – это попало в трансляцию «Матч ТВ».

«Он, наверное, такой не один с этой привычкой. К сожалению, он попал под объективы камеры. Возможно, после такого он бросит это.

Я призываю всех отказаться от этой вредной привычки. Лучше закинуть барбариску», – сказал Александр Родионов.