  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Директор «Милана» Таре: «Оцениваем Хейлунда, Влахович – тоже вариант. Нужен нападающий, который добавит что-то команде»
3

Директор «Милана» Таре: «Оцениваем Хейлунда, Влахович – тоже вариант. Нужен нападающий, который добавит что-то команде»

Игли Таре подтвердил интерес «Милана» к Расмусу Хейлунду и Душану Влаховичу.

«Хейлунд – хороший вариант для нас. Сейчас мы его оцениваем, но трансферный рынок непредсказуем.

Мы знаем, что нам нужно заняться позицией [форварда], и мы также понимаем, что это должны быть игроки, которые могут что-то добавить команде.

[Влахович] – тоже вариант, нужно подписать нападающего», – сказал спортивный директор «Милана» в интервью Mediaset Canale 5.

А что теперь делать со Станковичем?20409 голосов
ОставлятьДеян Станкович
Все равно увольнятьСпартак
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Milan News
logoМилан
logoРасмус Хейлунд
logoДушан Влахович
logoсерия А Италия
logoпремьер-лига Англия
logoМанчестер Юнайтед
logoИгли Таре
возможные трансферы
logoЮвентус
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«МЮ» сообщил Хейлунду, что ему нужно уйти, манкунианцы предпочитаю продать форварда, но не исключают аренду. Переговоры с «Миланом» продолжаются (Бен Джейкобс)
4910 августа, 10:01
«Милан» готов арендовать Хейлунда за 6 млн евро с опцией выкупа за 45 млн. Форвард не хочет уходить из «МЮ» (Фабрицио Романо)
4510 августа, 03:43
«Милан» хочет арендовать Хейлунда с правом выкупа и ждет ответа «МЮ». Влахович, Эмболо и Калимуэндо – альтернативные варианты (Джанлука Ди Марцио)
186 августа, 16:56
«Милан» связался с представителями Влаховича. Аллегри хочет видет форварда «Юве» в команде
2227 июля, 17:49
Главные новости
Ташуев о «Краснодаре»: «Я когда-то привил команде стиль, а Галицкий поддержал. Они движутся в правильном направлении и готовы бороться за второе чемпионство подряд»
2619 минут назад
Губерниев про комментатора Боярского: «Можно мудилой назвать. Мне стыдно за так называемого коллегу»
5827 минут назад
Алонсо о судействе в Ла Лиге: «Сезон только начинается. «Реалу» не придется говорить об арбитрах, надеюсь»
1537 минут назад
Гафин о «Динамо»: «Тренеру и команде нужно время на адаптацию друг к другу. Мы все должны работать над улучшением результатов»
1649 минут назад
ЦСКА и «Зенит» хотят подписать Бельтрана, сообщили в «Фиорентине»: «Значительные предложения. Игроку предстоит принять решение»
3251 минуту назад
Назовете все 52 клуба, игравших в РПЛ? Только 8% справляются
58 минут назадТесты и игры
Игрока «Шальке» Антви-Аджея назвали «###### ниггером» в матче Кубка Германии. «Локомотив» из Лейпцига заявил, что расизм исходил от одного болельщика, гельзенкирхенцы не согласились
1159 минут назад
«Зенит» обратится в ЭСК по поводу второй желтой карточки Дугласа и пенальти в матче со «Спартаком»
56сегодня, 12:56
Руни о вратаре для «МЮ»: «Доннарумма – один из лучших в мире. У него нет ошибок, приводящих к прямым голам. Команде нужна уверенность и доверие к голкиперу»
24сегодня, 12:48
Трушечкин про Боярского: «Печально, что и комментатор, и осудившее его сообщество как бы сходятся, что счастливая и сытая семья, множество детей – нечто вроде наказания для женщины»
24сегодня, 12:40
Ко всем новостям
Последние новости
Матч 13-го тура РПЛ «Акрон» – «Локомотив» могут провести в Саранске. Стадион в Самаре примет форум «Россия – спортивная держава» («Матч ТВ»)
3 минуты назад
Гасилин про 2:2 с «Зенитом»: «Для «Спартака» почти как поражение. Нужно забивать свои моменты, но пенальти был с «душком». Лучше бы красно-белые проиграли, чтобы Станковича убрали»
5 минут назад
Васильев про Лунева и жевательный табак: «Футболистам в нашей стране многое прощается. Вещи, недопустимые в других видах спорта, тут почему-то считаются незначительной шалостью»
312 минут назад
Иоланда Чен про комментатора Боярского: «Поступил некрасиво. Многие женщины делают мужские дела лучше мужчин»
717 минут назад
Врач про Лунева и жевательный табак: «Многие спортсмены злоупотребляют, но это плохо – вызывает гипоксию. Ощущение успокоения – обман»
333 минуты назад
Прудников про 2:2: «Для «Спартака» это проигрыш, а не неплохой результат. В большинстве целый тайм, и не смогли удержать победу»
345 минут назад
Лукин о неназначенном пенальти на Алвесе: «Все ребята говорили, что это стопроцентный 11‑метровый. Но судья решил ничего не менять»
4сегодня, 12:57
«Ювентус» не продал Локателли «Аль-Ахли» за 25 млн евро
4сегодня, 12:38
Кафанов о вратарях сборной: «На уверенность Максименко положение «Спартака» не повлияло. В РПЛ только Агкацев не дал повода усомниться в том, что должен быть вызван»
5сегодня, 12:25
В «Газпром»-Академии пройдет международная конференция
2сегодня, 12:17Фото