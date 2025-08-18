Директор «Милана» Таре: «Оцениваем Хейлунда, Влахович – тоже вариант. Нужен нападающий, который добавит что-то команде»
Игли Таре подтвердил интерес «Милана» к Расмусу Хейлунду и Душану Влаховичу.
«Хейлунд – хороший вариант для нас. Сейчас мы его оцениваем, но трансферный рынок непредсказуем.
Мы знаем, что нам нужно заняться позицией [форварда], и мы также понимаем, что это должны быть игроки, которые могут что-то добавить команде.
[Влахович] – тоже вариант, нужно подписать нападающего», – сказал спортивный директор «Милана» в интервью Mediaset Canale 5.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Milan News
