«МЮ» сообщил Хейлунду, что ему нужно уйти, манкунианцы предпочитаю продать форварда, но не исключают аренду. Переговоры с «Миланом» продолжаются (Бен Джейкобс)

«Манчестер Юнайтед» не рассчитывает на Расмуса Хейлунда.

Ранее сообщалось , что «Милан» готов арендовать форварда на один год. Однако сам игрок не дал согласия на трансфер и настаивал на том, чтобы остаться в «МЮ ».

По данным журналиста Бена Джейкобса, теперь же манкунианцы прямо сообщили датчанину, что ему нужно будет уйти, чтобы получить игровое время в этом сезоне, и он рассматривает варианты.

«Юнайтед» предпочитает продать Хейлунда , но не исключает возможность аренды.

«Милан » готов удовлетворить запросы в 40 млн фунтов за счет арендного платежа с опцией выкупа. Вчера состоялись дальнейшие переговоры по потенциальной сделке.

В прошлом сезоне нападающий провел 52 матча за манкунианцев во всех турнирах, забив 10 голов и сделав 4 результативные передачи.