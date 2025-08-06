«Милан» хочет арендовать Хейлунда с правом выкупа и ждет ответа «МЮ». Влахович, Эмболо и Калимуэндо – альтернативные варианты (Джанлука Ди Марцио)
«Милан» намерен арендовать Расмуса Хейлунда.
В связи с тем, что вариант с Дарвином Нуньесом отходит на второй план, «Милан» рассматривает другие варианты усиления атаки, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.
Ранее стало известно, что интересующий миланцев нападающий «Ливерпуля» близок к переходу в «Аль-Хилаль».
Теперь «россонери» ждут, готов ли «Манчестер Юнайтед» отдать Хейлунда в аренду с правом выкупа.
Однако отмечается, что варианты с Душаном Влаховичем («Ювентус») и Бреэлем Эмболо («Монако») также остаются актуальными. Что касается Арно Калимуэндо, «Ренн» пока не согласился на условия, предложенные «Миланом».
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: сайт Джанлуки Ди Марцио
