«Милан» связался с представителями Влаховича. Аллегри хочет видет форварда «Юве» в команде
«Милан» работает над подписанием Душана Влаховича.
По данным инсайдера Маттео Моретто, руководство «россонери» связалось с представителями форварда «Ювентуса», чтобы обсудить финансовые условия потенциального трансфера. В подписании Влаховича заинтересован главный тренер «Милана» Массимилиано Аллегри, который хочет задействовать серба в атаке в паре с Сантьяго Хименесом.
Отмечается, что Влахович не будет продлевать контракт с «Ювентусом», истекающий в 2026 году.
В прошлом сезоне Влахович провел за «Ювентус» 29 матчей в Серии А, отметившись 10 голами и 4 ассистами. Статистику 25-летнего форварда можно найти здесь.
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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Milan News
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