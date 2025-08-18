  • Спортс
ЦСКА предложил 10 млн евро за Бельтрана. «Фиорентина» согласилась, форвард взял 48 часов на размышления (Пабло Оливейра)

ЦСКА готов заплатить 10 миллионов евро за Лукаса Бельтрана.

Именно такое предложение направил московский клуб «Фиорентине», и флорентийцы его уже приняли, сообщает журналист Пабло Оливейра.

Сам 24-летний аргентинский форвард попросил 48 часов на размышления. Ранее он отказал «Фламенго» и после этого не сыграл ни минуты. Игрок также интересен «Ривер Плейт».

Ранее сообщалось, что ЦСКА готов платить Бельтрану 3 млн евро в год.

В прошлом сезоне Лукас забил 5 голов и сделал 4 передачи в 33 матчах Серии А. Статистику футболиста можно изучить по ссылке.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: аккаунт Пабло Оливейры в X
