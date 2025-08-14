  • Спортс
  ЦСКА предложил 12 млн евро за Бельтрана из «Фиорентины». «Спартаку» и «Зениту» форвард тоже нужен (Иван Карпов)
ЦСКА предложил 12 млн евро за Бельтрана из «Фиорентины». «Спартаку» и «Зениту» форвард тоже нужен (Иван Карпов)

ЦСКА вступил в борьбу за Лукаса Бельтрана.

Как сообщает инсайдер Иван Карпов, армейцы предложили «Фиорентине» 12 млн евро. Идут переговоры.

На 24-летнего аргентинца также претендуют «Спартак» и «Зенит».

В Серии А в минувшем сезоне Бельтран забил 5 голов и сделал 4 результативных паса в 33 турах. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: телеграм-канал журналиста Ивана Карпова
