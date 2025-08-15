ЦСКА предложил 12+3 млн евро за Бельтрана и готов платить ему 3 млн в год. Форвард «Фиорентины» думает (Viola News)

Лукас Бельтран обдумывает предложение ЦСКА.

ЦСКА сделал предложение «Фиорентине» в размере 12 миллионов евро плюс 3 млн в качестве бонусов, утверждает Viola News.

Самому 24-летнему форварду российский клуб готов платить 3 млн евро в год по соглашению до 2030 года.

Бельтран обдумывает предложение ЦСКА. Ожидается, что в случае ухода из «Фиорентины» аргентинец предпочтет вернуться в «Ривер Плейт».

В прошлом сезоне Лукас Бельтран забил 5 голов и сделал 4 передачи в 33 матчах Серии А. Статистику футболиста можно изучить по ссылке .