ЦСКА предложил 12+3 млн евро за Бельтрана и готов платить ему 3 млн в год. Форвард «Фиорентины» думает (Viola News)
Лукас Бельтран обдумывает предложение ЦСКА.
ЦСКА сделал предложение «Фиорентине» в размере 12 миллионов евро плюс 3 млн в качестве бонусов, утверждает Viola News.
Самому 24-летнему форварду российский клуб готов платить 3 млн евро в год по соглашению до 2030 года.
Бельтран обдумывает предложение ЦСКА. Ожидается, что в случае ухода из «Фиорентины» аргентинец предпочтет вернуться в «Ривер Плейт».
В прошлом сезоне Лукас Бельтран забил 5 голов и сделал 4 передачи в 33 матчах Серии А. Статистику футболиста можно изучить по ссылке.
Кто станет лучшим игроком сезона в АПЛ?12455 голосов
Мохамед Салах
Коул Палмер
Эрлинг Холанд
Букайо Сака
Бруну Фернандеш
Кто-то другой
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Viola News
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости