«Спартак» предложил 10 млн евро за Бельтрана. «Фиорентина» хочет минимум 15 млн (La Repubblica)
«Спартак» сделал предложение по Лукасу Бельтрану.
По информации La Repubblica, российский клуб предложил 10 миллионов евро за трансфер нападающего «Фиорентины». Итальянцы хотят получить как минимум 15 миллионов.
Ранее сообщалось, что интерес к аргентинцу также проявляет «Зенит».
В прошлом сезоне Серии А Бельтран провел 33 матча, отличившись 5 голами и 4 ассистами. Подробную статистику 24-летнего футболиста можно найти здесь.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: La Repubblica
