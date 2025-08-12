«Спартак», как и «Зенит», интересуется форвардом «Фиорентины» Бельтраном (Corriere della Sera)

Не только «Зениту», но и «Спартаку» интересен Лукас Бельтран из «Фиорентины».

Ранее сообщалось, что 24-летний аргентинский нападающий заинтересовал «Зенит», который готов предложить 10 млн евро за игрока. Однако председатель правления клуба Александр Медведев заявил , что это «сплетни».

Как утверждает FirenzeViola.it со ссылкой на Corriere della Sera, помимо «Зенита », интерес к Бельтрану проявлял и московский «Спартак ».

Также Лукас интересен «Фламенго ». Бразильцы договорились о трансфере футболиста за 15 миллионов евро с учетом бонусов, однако аргентинец отказывается от перехода, но ситуация может измениться.

В прошлом сезоне Серии А Бельтран провел 33 матча, забил 5 голов и отдал 4 результативные передачи. Его подробная статистика – здесь .