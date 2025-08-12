  • Спортс
  • «Спартак», как и «Зенит», интересуется форвардом «Фиорентины» Бельтраном (Corriere della Sera)
«Спартак», как и «Зенит», интересуется форвардом «Фиорентины» Бельтраном (Corriere della Sera)

Не только «Зениту», но и «Спартаку» интересен Лукас Бельтран из «Фиорентины».

Ранее сообщалось, что 24-летний аргентинский нападающий заинтересовал «Зенит», который готов предложить 10 млн евро за игрока. Однако председатель правления клуба Александр Медведев заявил, что это «сплетни».

Как утверждает FirenzeViola.it со ссылкой на Corriere della Sera, помимо «Зенита», интерес к Бельтрану проявлял и московский «Спартак».

Также Лукас интересен «Фламенго». Бразильцы договорились о трансфере футболиста за 15 миллионов евро с учетом бонусов, однако аргентинец отказывается от перехода, но ситуация может измениться.

В прошлом сезоне Серии А Бельтран провел 33 матча, забил 5 голов и отдал 4 результативные передачи. Его подробная статистика – здесь.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: FirenzeViola.it
