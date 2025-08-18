«Ноттингем» за 31,5 млн евро купил лучшего бомбардира «Ренна» Калимуэндо
«Ноттингем Форест» приобрел лучшего бомбардира «Ренна» Арно Калимуэндо.
23-летний форвард заключил с «лесниками» контракт до лета 2030 года.
Ранее стало известно, что «Ноттингем» заплатит 31,5 млн евро «Ренну».
В прошлом сезоне Арно стал лучшим бомбардиром «Ренна», забив 17 голов при 3 результативных передачах в 33 матчах Лиги 1.
Нападающий провел во французском клубе три сезона. Его подробную статистику можно изучить по ссылке.
Фото: nottinghamforest.co.uk
А что теперь делать со Станковичем?19134 голоса
Оставлять
Все равно увольнять
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: сайт «Ноттингем Форест»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости