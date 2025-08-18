«Ноттингем» за 31,5 млн евро купил лучшего бомбардира «Ренна» Калимуэндо

«Ноттингем Форест» приобрел лучшего бомбардира «Ренна» Арно Калимуэндо.

23-летний форвард заключил с «лесниками» контракт до лета 2030 года.

Ранее стало известно , что «Ноттингем » заплатит 31,5 млн евро «Ренну».

В прошлом сезоне Арно стал лучшим бомбардиром «Ренна », забив 17 голов при 3 результативных передачах в 33 матчах Лиги 1.

Нападающий провел во французском клубе три сезона. Его подробную статистику можно изучить по ссылке .

Фото: nottinghamforest.co.uk