Фото
0

«Ноттингем» за 31,5 млн евро купил лучшего бомбардира «Ренна» Калимуэндо

«Ноттингем Форест» приобрел лучшего бомбардира «Ренна» Арно Калимуэндо.

23-летний форвард заключил с «лесниками» контракт до лета 2030 года.

Ранее стало известно, что «Ноттингем» заплатит 31,5 млн евро «Ренну».

В прошлом сезоне Арно стал лучшим бомбардиром «Ренна», забив 17 голов при 3 результативных передачах в 33 матчах Лиги 1. 

Нападающий провел во французском клубе три сезона. Его подробную статистику можно изучить по ссылке.

Фото: nottinghamforest.co.uk

А что теперь делать со Станковичем?19134 голоса
ОставлятьДеян Станкович
Все равно увольнятьСпартак
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: сайт «Ноттингем Форест»
logoНоттингем Форест
logoАрно Калимуэндо
logoпремьер-лига Англия
трансферы
logoРенн
logoлига 1 Франция
деньги
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Ноттингем Форест» купил Макати у «Ман Сити» за 30 млн фунтов с учетом бонусов. Контракт – на 5 лет
1616 августа, 20:17Фото
«Ноттингем» купил 21-летнего хавбека «Ипсвича» Хатчинсона за 37,5 млн фунтов. Контракт – на 5 лет
316 августа, 15:51Фото
«Ноттингем» за 31,5 млн евро покупает лучшего бомбардира «Ренна» Калимуэндо. У форварда 17+3 в прошлом сезоне Лиги 1
816 августа, 11:10
Главные новости
ЦСКА предложил 10 млн евро за Бельтрана. «Фиорентина» согласилась, форвард взял 48 часов на размышления (Пабло Оливейра)
87 минут назад
Депутат Свищев про комментатора Боярского: «Оскорблять женщин никто не вправе. Они ничем не отличаются от мужчин, а иногда качественнее судят. Наказание должно быть неминуемо»
617 минут назад
Гендиректор «Динамо»: «Нас беспокоит игра в атаке и плохая реализация, как и игра команды в целом. Возвращение Тюкавина должно положительно повлиять»
824 минуты назад
Санчо отказался переходить в «Рому». «МЮ» был согласен продать вингера за 20 млн фунтов
1927 минут назад
«Ман Сити» хочет 25 млн за Эдерсона от «Галатасарая». Переговоры по вратарю продолжаются
543 минуты назад
Депутат Журова про комментатора Боярского: «В России мужчины вечно отправляют женщин на кухню. Это сексизм и оскорбление. Он побоялся бы мужчину так оскорбить в эфире»
4243 минуты назад
«Реал» может предложить за Конате 20-25 млн евро, «Ливерпуль» хочет 50 млн (As)
2657 минут назад
Слуцкий сдает недвижимость в ОАЭ: «Проценты меньше, чем предлагали, но 7-8% годовых – неплохо. Хотелось пассивный доход для содержания школы»
40сегодня, 09:40
Валерий Газзаев: «Динамо» с таким ресурсом не имеет права быть во второй части таблицы. Все ждали борьбы за титул – я говорил, что для этого надо делать ставку на тренера с трофеями»
22сегодня, 09:27
Круговой о желтой за симуляцию после подката Лещука: «Удивился, я ничего не просил. Посмотрел повтор – контакт был. Лапочкин сказал, что вратаря должны были удалить»
17сегодня, 09:20
Ко всем новостям
Последние новости
«Пэлас» хочет найти замену Эзе перед продажей в «Тоттенхэм». Рассматриваются Цолис из «Брюгге» и Эль-Ханнус из «Лестера» (Sky Sports)
1 минуту назад
Агент Захаряна: «Арсен чувствует себя оптимально, ничего не болит. Готовится к матчу с «Эспаньолом»
513 минут назад
Врач ЦСКА Безуглов о Луневе и жевательном табаке: «В ЦСКА такого нет и быть не может»
419 минут назад
Кубок Италии. «Удинезе» примет «Каррарезе», «Торино» против «Модены»
920 минут назад
Гладилин о «Спартаке»: «Об отставке Станковича говорить не надо. Нужно вернуть игру, которая была осенью. Еще ничего не потеряно, потенциал огромный»
330 минут назад
КДК рассмотрит высказывания Морено о судействе после матча с «Краснодаром». Тренер «Сочи» приглашен на заседание
237 минут назад
Первая лига. «Торпедо» сыграет с «Уралом»
1449 минут назад
«Севилья» отдала Мира в аренду в «Эльче» до конца сезона с правом выкупа
50 минут назадФото
«Барсе» предложили Павара, агент защитника «Интера» встречался с Лапортой. Трансфер маловероятен из-за финансовой ситуации каталонцев (Diario Sport)
154 минуты назад
«Сантос» уволил тренера Шавьера после 0:6 от «Васко». Вместо него могут назначить Сампаоли
6сегодня, 09:45