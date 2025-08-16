«Ноттингем Форест» купил Макати у «Ман Сити» за 30 млн фунтов с учетом бонусов. Контракт – на 5 лет
Джеймс Макати перешел из «Манчестер Сити» в «Ноттингем Форест».
«Лесники» объявили о подписании 22-летнего полузащитника. Стороны заключили контракт на 5 лет.
Ранее сообщалось, что сумма сделки составит 30 миллионов фунтов с учетом бонусов. При этом «горожане» могут получить определенный процент от суммы перепродажи игрока. У них также будет право обратного выкупа хавбека.
В прошлом сезоне АПЛ Макати провел 15 матчей и забил 3 гола. Его статистику можно найти здесь.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт «Ноттингем Форест»
