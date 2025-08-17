Станковича не уволят до игры с «Рубином». «Спартак» идет на 13-м месте в РПЛ (Sport24)

Деян Станкович на следующей неделе еще будет тренировать «Спартак».

Sport24 сообщает, что после ничьей с «Зенитом» (2:2) руководство красно-белых не поднимало вопрос об увольненит главного тренера.

Сербский специалист продолжит работу с командой по меньшей мере до встречи с «Рубином ».

Игра «Спартака » с казанцами назначена на 23 августа. Сейчас московский клуб занимает 13-е место в Мир РПЛ и располагается в зоне стыковых матчей.