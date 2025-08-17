«С’est la vie». Слишкович о том, что «Спартак» опустился в зону стыков после победы «Оренбурга» и обхода в таблице
Владимир Слишкович отреагировал на попадание «Спартака» в зону стыков.
«Оренбург» после победы над «Акроном» в 5-м туре Мир РПЛ поднялся на 11-е место в турнирной таблице. «Спартак», в свою очередь» опустился на 13-ю строчку. У команд по 5 очков, но оренбуржцы выше по дополнительным показателям. Между ними расположилось «Динамо».
– «Оренбург» покинул зону стыков, и теперь там московский «Спартак»...
– Слушайте... С’est la vie (франц. «такова жизнь» – Спортс’‘)», – сказал главный тренер «Оренбурга» Слишкович, исполнявший обязанности главного тренера «Спартака» в позапрошлом сезоне.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: телеграм-канал «Оренбурга»
