49% пользователей Спортса’’ считают, что Станковича нужно увольнять из «Спартака»

Пользователи Спортса’’ разошлись во мнении о будущем Деяна Станковича в «Спартаке».

Московский клуб занимает 13-е место в Мир РПЛ и располагается в зоне стыковых матчей. Красно-белые не побеждают уже 4 матча в чемпионате и Фонбет Кубке России.

После ничьей с «Зенитом» (2:2) Спортс’’ запустил опрос на тему «А что теперь делать со Станковичем?». 49% пользователей считают, что «Спартак» должен уволить тренера, 51% – оставить Станковича.

На утро 18 августа в опросе приняли участие более 17 тысяч человек.

Хуже Карпина в «Динамо» начинал сезон только Семин. Лучше Челестини в ЦСКА – лишь Газзаев

А что теперь делать со Станковичем?17561 голос
ОставлятьДеян Станкович
Все равно увольнятьСпартак
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Спортс’‘
