Квеквескири о составе «Оренбурга» за 13 млн евро: «Стоимость «Лестера» же никто не спрашивал? И какого результата они добились?»
Ираклий Квеквескири высказался о боеспособности состава «Оренбурга».
После 5 матчей команда под руководством Владимира Слишковича занимает в РПЛ 11-е место.
– По составу «Оренбург» оценивается ниже других клубов РПЛ (по версии Transfermarkt – 12,8 млн евро, это последнее место в лиге – прим. ред.). Как добиваться результата?
– Стоимость «Лестера» же никто не спрашивал? И какого результата они добились? Думаю, это исчерпывающий ответ, – сказал полузащитник «Оренбурга».
А что теперь делать со Станковичем?17138 голосов
Оставлять
Все равно увольнять
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Чемпионат»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости