Квеквескири о составе «Оренбурга» за 13 млн евро: «Стоимость «Лестера» же никто не спрашивал? И какого результата они добились?»

Ираклий Квеквескири высказался о боеспособности состава «Оренбурга».

После 5 матчей команда под руководством Владимира Слишковича занимает в РПЛ 11-е место.

– По составу «Оренбург» оценивается ниже других клубов РПЛ (по версии Transfermarkt – 12,8 млн евро, это последнее место в лиге – прим. ред.). Как добиваться результата?

– Стоимость «Лестера» же никто не спрашивал? И какого результата они добились? Думаю, это исчерпывающий ответ, – сказал полузащитник «Оренбурга».

В сезоне-2015/16 «Лестер » стал чемпионом АПЛ .