«Оренбург» выиграл впервые в сезоне РПЛ. У «Акрона» первое поражение

«Оренбург» выиграл впервые в сезоне Мир РПЛ.

Команда тренера Владимира Слишковича одержала победу над «Акроном» (2:1).

У «Оренбурга », таким образом, победа, две ничьих и два поражения за пять туров.

У «Акрона », в свою очередь, первое поражение в сезоне. До этого была победа и три ничьих.