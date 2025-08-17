«Оренбург» выиграл впервые в сезоне РПЛ. У «Акрона» первое поражение
«Оренбург» выиграл впервые в сезоне Мир РПЛ.
Команда тренера Владимира Слишковича одержала победу над «Акроном» (2:1).
У «Оренбурга», таким образом, победа, две ничьих и два поражения за пять туров.
У «Акрона», в свою очередь, первое поражение в сезоне. До этого была победа и три ничьих.
