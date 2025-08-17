  • Спортс
Гафин об 1:3 с ЦСКА: «Динамо» отвратительно начало 1-й тайм, тренеру не хватает времени на адаптацию, видимо. Место в таблице вызывает негативные эмоции»

Дмитрий Гафин недоволен результатами «Динамо» на старте сезона.

Команда Валерия Карпина уступила ЦСКА в матче 5-го тура Мир РПЛ (1:3). На данный момент бело-голубые занимают 12-е место в турнирной таблице. 

«Результат неудовлетворительный. Отвратительно начали первый тайм, как будто это продолжение прошлого матча. Надо работать и верить в себя.

Уверен, потенциал у нас гораздо больше, чем те результаты, которые есть сейчас. Место в таблице вызывает негативные эмоции. Видимо, тренеру не хватает времени на адаптацию.

Мы работаем над тем, чтобы улучшить результаты», – сказал председатель совета директоров «Динамо». 

Карпин об 1:3 с ЦСКА: «Первые 15 минут одна команда была на поле, «Динамо» создавало моменты. Никто не ожидал ошибки Бителло»

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Р-Спорт»
