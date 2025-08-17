Гафин об 1:3 с ЦСКА: «Динамо» отвратительно начало 1-й тайм, тренеру не хватает времени на адаптацию, видимо. Место в таблице вызывает негативные эмоции»
Дмитрий Гафин недоволен результатами «Динамо» на старте сезона.
Команда Валерия Карпина уступила ЦСКА в матче 5-го тура Мир РПЛ (1:3). На данный момент бело-голубые занимают 12-е место в турнирной таблице.
«Результат неудовлетворительный. Отвратительно начали первый тайм, как будто это продолжение прошлого матча. Надо работать и верить в себя.
Уверен, потенциал у нас гораздо больше, чем те результаты, которые есть сейчас. Место в таблице вызывает негативные эмоции. Видимо, тренеру не хватает времени на адаптацию.
Мы работаем над тем, чтобы улучшить результаты», – сказал председатель совета директоров «Динамо».
Карпин об 1:3 с ЦСКА: «Первые 15 минут одна команда была на поле, «Динамо» создавало моменты. Никто не ожидал ошибки Бителло»
