Карпин об 1:3 с ЦСКА: «Первые 15 минут одна команда была на поле, «Динамо» создавало моменты. Никто не ожидал ошибки Бителло»

Валерий Карпин не согласен, что «Динамо» играло плохо с ЦСКА.

Встреча 5-го тура Мир РПЛ завершилась победой армейцев со счетом 3:1.

– Как думаете выходить из этой ситуации?

– Только работой. Не согласен, что игра оставляет желать лучшего. Никто не ожидал ошибки Бителло . Первые 15 минут одна команда была на поле. Мы создавали моменты. Было то, что в идеале хотелось бы видеть.

Да, возможно, этот момент с Бителло повлиял психологически. Второй тайм и 15 минут первого вселяют надежду исключить ошибки.

– Что скажете болельщикам?

– Будем работать дальше. Надеюсь, что будет результат. Не будет таких глупых ошибок, что в кубковом матче с «Краснодаром» (0:4), что в сегодняшней игре, – сказал главный тренер «Динамо ».