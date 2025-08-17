Карпин об 1:3 с ЦСКА: «Первые 15 минут одна команда была на поле, «Динамо» создавало моменты. Никто не ожидал ошибки Бителло»
Валерий Карпин не согласен, что «Динамо» играло плохо с ЦСКА.
Встреча 5-го тура Мир РПЛ завершилась победой армейцев со счетом 3:1.
– Как думаете выходить из этой ситуации?
– Только работой. Не согласен, что игра оставляет желать лучшего. Никто не ожидал ошибки Бителло. Первые 15 минут одна команда была на поле. Мы создавали моменты. Было то, что в идеале хотелось бы видеть.
Да, возможно, этот момент с Бителло повлиял психологически. Второй тайм и 15 минут первого вселяют надежду исключить ошибки.
– Что скажете болельщикам?
– Будем работать дальше. Надеюсь, что будет результат. Не будет таких глупых ошибок, что в кубковом матче с «Краснодаром» (0:4), что в сегодняшней игре, – сказал главный тренер «Динамо».
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Матч ТВ»
