Касерес об 1:3 с ЦСКА: «Первый тайм вообще позорный, «Динамо» ничего не делало. Тренер сказал, что нужно вообще все менять»
Хуан Касерес назвал позорным 1-й тайм с ЦСКА.
«Динамо» уступило армейцам в 5-м туре Мир РПЛ (1:3).
– Что случилось в перерыве? На вторую половину матча вышла другая команда.
– Тренер нам рассказал, что нужно вообще все менять. Понимаю, что первый тайм был вообще позорный, ничего не делали.
На второй тайм вышли с другим настроением – показать другое лицо на поле, – сказал защитник «Динамо».
А что теперь делать со Станковичем?13636 голосов
Оставлять
Все равно увольнять
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Матч ТВ»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости