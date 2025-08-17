Касерес об 1:3 с ЦСКА: «Первый тайм вообще позорный, «Динамо» ничего не делало. Тренер сказал, что нужно вообще все менять»

Хуан Касерес назвал позорным 1-й тайм с ЦСКА.

«Динамо» уступило армейцам в 5-м туре Мир РПЛ (1:3).

– Что случилось в перерыве? На вторую половину матча вышла другая команда.

– Тренер нам рассказал, что нужно вообще все менять. Понимаю, что первый тайм был вообще позорный, ничего не делали.

На второй тайм вышли с другим настроением – показать другое лицо на поле, – сказал защитник «Динамо ».