У «МЮ» 22 удара в игре с «Арсеналом», владение – 61,2%. «Канониры» пробили 9 раз и победили 1:0
«Манчестер Юнайтед» превзошел «Арсенал» по активности на поле.
Команда тренера Рубена Аморима потерпела поражение на своем поле со счетом 0:1 в стартовом туре АПЛ.
Хозяева владели мячом 61,2% времени, нанесли 22 удара, 7 раз попали в створ и подали 3 угловых, xG – 1,59.
«Канониры» пробили 9 раз (3 – точно), подали 4 угловых, ожидаемые голы – 1,05. У лондонцев был единственный в матче явный голевой момент.
А что теперь делать со Станковичем?13630 голосов
Оставлять
Все равно увольнять
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт АПЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости