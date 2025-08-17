У «МЮ» 22 удара в игре с «Арсеналом», владение – 61,2%. «Канониры» пробили 9 раз и победили 1:0

«Манчестер Юнайтед» превзошел «Арсенал» по активности на поле.

Команда тренера Рубена Аморима потерпела поражение на своем поле со счетом 0:1 в стартовом туре АПЛ .

Хозяева владели мячом 61,2% времени, нанесли 22 удара, 7 раз попали в створ и подали 3 угловых, xG – 1,59.

«Канониры» пробили 9 раз (3 – точно), подали 4 угловых, ожидаемые голы – 1,05. У лондонцев был единственный в матче явный голевой момент.