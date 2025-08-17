«МЮ» впервые с 2022-го стартовал в АПЛ с поражения. «Арсенал» котировался явным фаворитом матча

«Манчестер Юнайтед» дома проиграл «Арсеналу» в 1-м туре АПЛ (0:1).

В прематче «Арсенал» котировался фаворитом с коэффициентом 1.93. Тотал меньше 1,5 года зашел за 3.90.

«МЮ» впервые с сезона-2022/23 стартовал в АПЛ с поражения. В 2022-м было домашнее поражение от «Брайтона» (1:2).

Также манкунианцы не обыгрывают «канониров» в АПЛ 6 матчей подряд. В сентябре 2022-го была домашняя победа со счетом 3:1.

