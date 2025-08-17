У «Динамо» при Карпине 2 победы в 7 матчах при трех поражениях. Бело-голубые пропустили 11 голов, забили 7
У «Динамо» две победы в 7 матчах сезона.
Бело-голубые сегодня проиграли ЦСКА в матче 5-го тура Мир РПЛ (1:3).
При тренере Валерии Карпине команда выиграла только два матча из семи, протерпев три поражения и дважды сыграв вничью.
В общей сложности «Динамо» пропустило 11 голов на этом отрезке, а забило семь.
Следующий матч команда проведет против «Пари НН» в чемпионате на своем поле. Встреча состоится 23 августа.
А что теперь делать со Станковичем?13634 голоса
Оставлять
Все равно увольнять
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
