У «Динамо» при Карпине 2 победы в 7 матчах при трех поражениях. Бело-голубые пропустили 11 голов, забили 7

У «Динамо» две победы в 7 матчах сезона.

Бело-голубые сегодня проиграли ЦСКА в матче 5-го тура Мир РПЛ (1:3).

При тренере Валерии Карпине команда выиграла только два матча из семи, протерпев три поражения и дважды сыграв вничью.

В общей сложности «Динамо » пропустило 11 голов на этом отрезке, а забило семь.

Следующий матч команда проведет против «Пари НН» в чемпионате на своем поле. Встреча состоится 23 августа.