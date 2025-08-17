«Динамо» не обыгрывает ЦСКА 5 матчей подряд. У бело-голубых 4 поражения и ничья с ноября 2023-го
«Динамо» не выигрывает у ЦСКА 5 матчей подряд.
Сегодня команда Валерия Карпина уступила (1:3) в дерби на «ВТБ Арене» в 5-м туре Мир РПЛ.
В предыдущей встрече «Динамо» и ЦСКА сыграли вничью (0:0) в рамках Фонбет Кубка России. До этого армейцы обыгрывали «Динамо» в официальных матчах 3 раза подряд.
Последний раз бело-голубые обыгрывали ЦСКА в ноябре 2023 года (3:2).
А что теперь делать со Станковичем?13651 голос
Оставлять
Все равно увольнять
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
