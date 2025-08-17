  • Спортс
  • ЦСКА 19 матчей не проигрывает в Мир РПЛ – с ноября 2024-го. Это лучшая серия с 2015 года, когда была 21 игра без поражений
21

ЦСКА близок к своей лучшей серии без поражений в Мир РПЛ за последние десять лет.

Команда Фабио Челестини обыграла «Динамо» (3:1) в 5-м туре.

Армейцы не проигрывают в чемпионате с 21 ноября 2024 года – тогда их победил «Ростов» (1:2). Поражений нет уже 19 туров.

В 2015 году под руководством Леонида Слуцкого ЦСКА не проигрывал в Мир РПЛ 21 матч.

Опубликовал: Александр Суряев
