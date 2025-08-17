Эзе забил «Челси» со штрафного, но гол отменили из-за того, что игрок «Кристал Пэлас» толкал Кайседо в стенке

Гол «Кристал Пэлас» со штрафного в ворота «Челси» отменили.

На 13-й минуте гол со штрафного забил атакующий полузащитник «Пэлас » Эберечи Эзе .

Однако главный арбитр Даррен Инглэнд при помощи ВАР отменил взятие ворот из-за фола на хавбеке Мойсесе Кайседо в стенке со стороны защитника Марка Гехи . Счет в матче остался 0:0.

Изображение: кадр из трансляции

Спортс” проводит текстовую онлайн-трансляцию игры.