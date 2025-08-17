Эзе забил «Челси» со штрафного, но гол отменили из-за того, что игрок «Кристал Пэлас» толкал Кайседо в стенке
Гол «Кристал Пэлас» со штрафного в ворота «Челси» отменили.
На 13-й минуте гол со штрафного забил атакующий полузащитник «Пэлас» Эберечи Эзе.
Однако главный арбитр Даррен Инглэнд при помощи ВАР отменил взятие ворот из-за фола на хавбеке Мойсесе Кайседо в стенке со стороны защитника Марка Гехи. Счет в матче остался 0:0.
Изображение: кадр из трансляции
Спортс” проводит текстовую онлайн-трансляцию игры.
