Кейн о победе в Суперкубке: «Бавария» будет продолжать сделанное в прошлом году, мы готовы выложиться на полную. Диас – игрок высочайшего класса, его качества нам помогут»

Харри Кейн высказался о победе «Баварии» в Суперкубке Германии.

32-летний нападающий завоевал второй трофей в карьере. Мюнхенцы выиграли Суперкубок , победив «Штутгарт » со счетом 2:1.

«Это был отличный матч для нас и очень важная встреча на данном этапе сезона. Мы тренировались несколько недель, и ребята сегодня выглядели хорошо. Мы могли бы забить еще несколько голов и облегчить себе задачу.

Здорово, что у нас есть Луис Диас . Он отличный парень и игрок высочайшего класса. Он чувствует опасные моменты и обладает инстинктом завершителя. Нам это понадобится в этом сезоне.

Наша команда настроена праздновать каждый трофей, как первый. Мы будем продолжать то, что сделали в прошлом году, фундамент заложен.

Мы готовы выкладываться на полную, начиная с пятницы против «Лейпцига», – заявил нападающий «Баварии».

Команда Венсана Компани примет «Лейпциг » в 1-м туре Бундеслиги 22 августа.