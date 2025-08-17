Кейн о победе в Суперкубке: «Бавария» будет продолжать сделанное в прошлом году, мы готовы выложиться на полную. Диас – игрок высочайшего класса, его качества нам помогут»
32-летний нападающий завоевал второй трофей в карьере. Мюнхенцы выиграли Суперкубок, победив «Штутгарт» со счетом 2:1.
«Это был отличный матч для нас и очень важная встреча на данном этапе сезона. Мы тренировались несколько недель, и ребята сегодня выглядели хорошо. Мы могли бы забить еще несколько голов и облегчить себе задачу.
Здорово, что у нас есть Луис Диас. Он отличный парень и игрок высочайшего класса. Он чувствует опасные моменты и обладает инстинктом завершителя. Нам это понадобится в этом сезоне.
Наша команда настроена праздновать каждый трофей, как первый. Мы будем продолжать то, что сделали в прошлом году, фундамент заложен.
Мы готовы выкладываться на полную, начиная с пятницы против «Лейпцига», – заявил нападающий «Баварии».
Команда Венсана Компани примет «Лейпциг» в 1-м туре Бундеслиги 22 августа.