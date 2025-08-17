Диас о победе в Суперкубке: «Я хочу выиграть с «Баварией» как можно больше титулов. Кейн – феномен, играть с ним очень легко, это привилегия»
Луис Диас поделился эмоциями после победы в Суперкубке Германии.
«Бавария» обыграла «Штутгарт» со счетом 2:1. Голами в составе мюнхенцев отметились Диас и Харри Кейн. Для колумбийца это был первый официальный матч в составе команды после перехода из «Ливерпуля».
«Я так счастлив. Забить гол было действительно особенным моментом. Мой первый официальный титул и первый гол за «Баварию» – что тут скажешь? Это был потрясающий вечер для меня.
Я хочу выиграть здесь как можно больше титулов. Я старался найти отличный клуб, который участвует в крупных турнирах, и я счастлив быть здесь.
Играть с Харри Кейном – это нечто особенное, он феномен. Играть с ним рядом очень легко, учитывая его качество. Это привилегия», – сказал вингер «Баварии».
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: сайт Бундеслиги
