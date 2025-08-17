Экс-судья Фернандес о голе Феррана: «Абсолютно законный. Невероятно, что «Мальорка» просто остановилась»
Экс-арбитр Павел Фернандес считает законным гол Феррана Торреса «Мальорке».
«Барселона» обыграла «Мальорку» (3:0) в 1-м туре Ла Лиги.
Перед вторым голом каталонцев Ламин Ямаль нанес удар из-за пределов штрафной, попав в голову Антонио Раильо. Защитник «Мальорки» упал на газон и долго не поднимался.
Мяч подхватил Ферран Торрес и дальним ударом отправил его в сетку. Главный арбитр Хосе Мунуэра Монтеро засчитал гол.
«Невероятно, что профессиональная команда просто остановилась. Гол был абсолютно законным», – сказал бывший судья Фернандес.
Экс-судья Фернандес о фоле Рафиньи на Морее: «Он не заслуживает красной, хотя это было очень грубо. ВАР не должен вмешиваться в такие действия»
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер Павла Фернандеса
