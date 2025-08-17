Экс-судья Фернандес о фоле Рафиньи на Морее: «Он не заслуживает красной, хотя это было очень грубо. ВАР не должен вмешиваться в такие действия»

Экс-арбитр Павел Фернандес согласен с решением арбитра в эпизоде с Рафиньей.

«Барселона » обыграла «Мальорку» (3:0) в 1-м туре Ла Лиги .

В компенсированное к первому тайму время вингер каталонцев жестко сбил защитника соперника Матеу Морея . Главный арбитр встречи Хосе Мунуэра Монтеро показал бразильцу желтую карточку.

«Несмотря на то, что фол был очень грубым, он не заслуживает красной карточки. ВАР не должен вмешиваться в такие действия.

Он движется без тормозов, но честно говоря, я не думаю, что это заслуживает красной карточки.

Аргумент о том, что судья должен компенсировать две красные карточки [«Мальорки»], выданные ранее, не работает», – сказал бывший судья Фернандес.

Изображение: кадр из трансляции Movistar

Рафинья должен был получить красную за фол на Морее, считает экс-судья Итурральде: «Это удар сзади и на уровне колена. Он мог травмировать игрока»

Экс-судья Бурруль про фол Рафиньи на Морее: «Форвард «Барселоны» должен был быть удален – по тем же критериям, что и в случае с Мурики»