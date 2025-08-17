Экс-судья Фернандес о фоле Рафиньи на Морее: «Он не заслуживает красной, хотя это было очень грубо. ВАР не должен вмешиваться в такие действия»
«Барселона» обыграла «Мальорку» (3:0) в 1-м туре Ла Лиги.
В компенсированное к первому тайму время вингер каталонцев жестко сбил защитника соперника Матеу Морея. Главный арбитр встречи Хосе Мунуэра Монтеро показал бразильцу желтую карточку.
«Несмотря на то, что фол был очень грубым, он не заслуживает красной карточки. ВАР не должен вмешиваться в такие действия.
Он движется без тормозов, но честно говоря, я не думаю, что это заслуживает красной карточки.
Аргумент о том, что судья должен компенсировать две красные карточки [«Мальорки»], выданные ранее, не работает», – сказал бывший судья Фернандес.
Изображение: кадр из трансляции Movistar
Рафинья должен был получить красную за фол на Морее, считает экс-судья Итурральде: «Это удар сзади и на уровне колена. Он мог травмировать игрока»
Экс-судья Бурруль про фол Рафиньи на Морее: «Форвард «Барселоны» должен был быть удален – по тем же критериям, что и в случае с Мурики»