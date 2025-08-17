  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Экс-судья Фернандес о фоле Рафиньи на Морее: «Он не заслуживает красной, хотя это было очень грубо. ВАР не должен вмешиваться в такие действия»
Фото
14

Экс-судья Фернандес о фоле Рафиньи на Морее: «Он не заслуживает красной, хотя это было очень грубо. ВАР не должен вмешиваться в такие действия»

Экс-арбитр Павел Фернандес согласен с решением арбитра в эпизоде с Рафиньей.

«Барселона» обыграла «Мальорку» (3:0) в 1-м туре Ла Лиги.

В компенсированное к первому тайму время вингер каталонцев жестко сбил защитника соперника Матеу Морея. Главный арбитр встречи Хосе Мунуэра Монтеро показал бразильцу желтую карточку. 

«Несмотря на то, что фол был очень грубым, он не заслуживает красной карточки. ВАР не должен вмешиваться в такие действия.

Он движется без тормозов, но честно говоря, я не думаю, что это заслуживает красной карточки.

Аргумент о том, что судья должен компенсировать две красные карточки [«Мальорки»], выданные ранее, не работает», – сказал бывший судья Фернандес.

Изображение: кадр из трансляции Movistar

Рафинья должен был получить красную за фол на Морее, считает экс-судья Итурральде: «Это удар сзади и на уровне колена. Он мог травмировать игрока»

Экс-судья Бурруль про фол Рафиньи на Морее: «Форвард «Барселоны» должен был быть удален – по тем же критериям, что и в случае с Мурики»

А что теперь делать со Станковичем?10186 голосов
ОставлятьДеян Станкович
Все равно увольнятьСпартак
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер Павла Фернандеса
logoБарселона
logoЛа Лига
logoМальорка
logoМатеу Морей
Павел Фернандес
logoсудьи
Хосе Мунуэра Монтеро
logoРафинья Диас
видеоповторы
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Экс-судья Бурруль про фол Рафиньи на Морее: «Форвард «Барселоны» должен был быть удален – по тем же критериям, что и в случае с Мурики»
39вчера, 20:51
Рафинья должен был получить красную за фол на Морее, считает экс-судья Итурральде: «Это удар сзади и на уровне колена. Он мог травмировать игрока»
71вчера, 19:11Фото
Главные новости
Чемпионат России. «Динамо» против ЦСКА, «Краснодар» сыграет с «Сочи», «Ростов» в гостях у «Рубина»
22315 минут назад
Александр Мостовой: «Слуцкий говорил, что Россия – нефутбольная страна. Конечно, нефутбольная, если он никогда в футбол не играл и не знает, что это такое»
513 минут назад
Экс-судья Фернандес о голе Феррана: «Абсолютно законный. Невероятно, что «Мальорка» просто остановилась»
635 минут назад
Симонс сообщил «Лейпцигу», что хочет в «Челси», несмотря на интерес «Баварии» и «Ман Сити». Немцы оценивают хавбека в 80 млн евро (ESPN)
1351 минуту назад
Агент Батракова: «Локомотив» не продаст лучшего игрока даже за баснословную сумму. Есть надежда вернуться на лидирующие позиции. Следующим летом появятся отступные»
27сегодня, 11:33
Орлов о «Зените»: «Какая же медленная игра, с такой о чемпионстве можно забыть. Как вы собираетесь побеждать? Видели, как бежит «Балтика»?»
21сегодня, 11:18
«Ман Сити» сохраняет интерес к Батракову, скауты City Football Group связывались с окружением игрока. Переход возможен через третий клуб (Legalbet)
107сегодня, 11:02
«Манчестер Юнайтед» стартует в АПЛ с тяжелого соперника – на «Олд Траффорд» в статусе фаворита приезжает «Арсенал»
сегодня, 11:00Реклама
Орлов о двойном касании Барко: «Спартак» сам виноват! Зачем так заливать поле, почему оно такое болотистое? Оказали своей команде медвежью услугу»
74сегодня, 10:38
Семак о возможном конфликте с Глушенковым: «Кто это говорит? СМИ? Если нет точных фамилий, кто говорит, это не имеет никаких оснований»
63сегодня, 10:14
Ко всем новостям
Последние новости
«Акрон» уступил «Оренбургу» – 1:2. Гюрлюк забил на 85-й, у Лончара гол и автогол
144 минуты назад
Кейн о победе в Суперкубке: «Бавария» будет продолжать сделанное в прошлом году, мы готовы выложиться на полную. Диас – игрок высочайшего класса, его качества нам помогут»
19 минут назад
Ди Лусиано успешно прошел медосмотр в ЦСКА
229 минут назад
«Реал Сосьедад»: «Захарян близок к возвращению на поле, ему нужно больше тренироваться»
346 минут назад
«Челси» – «Кристал Пэлас». Палмер, Энцо, Эзе играют. Онлайн-трансляция начнется в 16:00
748 минут назад
«Рубин» – «Ростов». Даку и Роналдо играют. Онлайн-трансляция начнется в 15:45
14сегодня, 11:35
«ПСЖ» продал Мукиеле «Сандерленду» за 12 млн евро
4сегодня, 11:35Фото
«Париж» за 9 млн евро купил лучшего бомбардира «Санкт-Галлена» Жеббеля. Это рекордная продажа швейцарского клуба
11сегодня, 11:19Фото
Игрок барнаульского «Динамо» Могель о травме колена после сальто при праздновании: «Крутил с детства, после школы на снегу за гаражами. Опозорился перед всей Второй лигой»
6сегодня, 11:12Видео
Кубок Германии. «Шальке» против «Локомотива» из Лейпцига, «Айнтрахт» играет с «Энгерсом»
11сегодня, 11:00Live