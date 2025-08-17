Симонс сообщил «Лейпцигу», что хочет в «Челси», несмотря на интерес «Баварии» и «Ман Сити». Немцы оценивают хавбека в 80 млн евро (ESPN)
Хави Симонс принял решение перейти в «Челси».
Игрок проинформировал «Лейпциг», что хочет перейти только в «Челси», несмотря на интерес со стороны «Баварии» и «Манчестер Сити», сообщает ESPN.
Немецкий клуб оценивает атакующего полузащитника в 80 млн евро. В январе он перешел из «ПСЖ» за 50 млн евро.
Вчера сообщалось, что «Бавария» сделала ряд запросов по 22-летнему нидерландцу. «Манчестер Сити» ранее возобновил контакты с агентом футболиста Али Баратом.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер ESPN UK
