Симонс сообщил «Лейпцигу», что хочет в «Челси», несмотря на интерес «Баварии» и «Ман Сити». Немцы оценивают хавбека в 80 млн евро (ESPN)

Хави Симонс принял решение перейти в «Челси».

Игрок проинформировал «Лейпциг », что хочет перейти только в «Челси », несмотря на интерес со стороны «Баварии» и «Манчестер Сити », сообщает ESPN.

Немецкий клуб оценивает атакующего полузащитника в 80 млн евро. В январе он перешел из «ПСЖ» за 50 млн евро.

Вчера сообщалось, что «Бавария » сделала ряд запросов по 22-летнему нидерландцу. «Манчестер Сити» ранее возобновил контакты с агентом футболиста Али Баратом.