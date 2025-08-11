«Ман Сити» контактирует с агентом Симонса на фоне возможного ухода Савио. Переговоры по хавбеку «Лейпцига» также ведет «Челси» (Саша Тавольери)
«Манчестер Сити» включился в борьбу за Хави Симонса.
Английский клуб возобновил контакты с агентом полузащитника «Лейпцига» Али Баратом на фоне возможного ухода Савио Морейры, сообщает журналист Саша Тавольери.
Переговоры о трансфере 22-летнего нидерландца также ведет «Челси».
В прошлом сезоне Бундеслиги Симонс провел 25 матчей, отличившись 10 голами и 7 ассистами. Его статистика – здесь.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер Саши Тавольери
