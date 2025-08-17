  • Спортс
29

Семак о возможном конфликте с Глушенковым: «Кто это говорит? СМИ? Если нет точных фамилий, кто говорит, это не имеет никаких оснований»

Сергей Семак отреагировал на слухи о возможном конфликте с Максимом Глушенковым.

Ранее появлялась информация, что 26-летний россиянин может покинуть «Зенит» из-за конфликта с тренером.

– Максим Глушенков стал меньше играть за «Зенит». Некоторые связывают это с конфликтом с вами.

– Кто это говорит? СМИ? Вы же понимаете, что это такое. Если нет точных фамилий, кто такое говорит, то это не имеет никаких оснований, – сказал главный тренер «Зенита».

Источник: «Спорт-Экспресс»
