Глушенков забил «Рубину», но судья отменил гол хавбека «Зенита» из-за офсайда
Максим Глушенков красиво забил «Рубину», но судья отменил гол «Зенита».
«Зенит» дома играет против «Рубина» в матче 2-го тура Пути РПЛ Фонбет Кубка России (0:0) первый тайм.
26-летний российский полузащитник на 31-й минуте забил ударом с правого фланга в дальний угол. Но его гол отменил судья Сергей Чебан после подсказки ВАР – из-за положения вне игры. Ассистент на половине поля казанцев в первовом тайме – Екатерина Курочкина.
Отметим, что у Глушенкова нет результативных действий в этом сезоне в 5 матчах. Его подробная статистика – здесь.
Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
