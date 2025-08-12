Глушенков забил «Рубину», но судья отменил гол хавбека «Зенита» из-за офсайда

Максим Глушенков красиво забил «Рубину», но судья отменил гол «Зенита».

«Зенит » дома играет против «Рубина » в матче 2-го тура Пути РПЛ Фонбет Кубка России (0:0) первый тайм.

26-летний российский полузащитник на 31-й минуте забил ударом с правого фланга в дальний угол. Но его гол отменил судья Сергей Чебан после подсказки ВАР – из-за положения вне игры. Ассистент на половине поля казанцев в первовом тайме – Екатерина Курочкина.

Отметим, что у Глушенкова нет результативных действий в этом сезоне в 5 матчах. Его подробная статистика – здесь .

Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.