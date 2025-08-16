У «Зенита» 6 очков после 5 туров. Это худший старт клуба в чемпионате России за 25 лет

«Зенит» выдал худший старт клуба в чемпионате России за 25 лет.

В 5-м туре Мир РПЛ петербуржцы в меньшинстве вырвали ничью в матче против «Спартака» (2:2). «Зенит» с 6 очками занимает 8-е место в таблице.

Это худший результат клуба с 2000 года. Тогда в 5 турах «Зенит» тоже набрал 6 баллов – две победы и три поражения. По итогам сезона-2000 петербуржцы заняли 7-е место.

