Семак о 2:2 со «Спартаком»: «Ничья – не то, что нас может устраивать. «Зенит» пропускает много легких мячей, удаление во 2-м тайме спутало все карты»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвел итоги игры со «Спартаком».

Матч 5-го тура Мир РПЛ завершился ничьей со счетом 2:2.

«Хочется поблагодарить болельщиков за атмосферу. Игрокам, думаю, приятно играть при аншлаге.

Что касается игры, то игра в обороне не самое лучшее наше звено, много легких мячей пропускаем. Во втором тайме хотели перестроиться, но удаление [Дугласа Сантоса] спутало все карты. Хорошо, что сравняли в меньшинстве, но ничья это не то, что нас может устраивать», – сказал Семак .