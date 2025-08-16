Комличенко забил первый гол за «Локо» в 7-м матче – форвард подставил ногу и переправил мяч в ворота «Балтики» после удара Баринова со штрафного
Николай Комличенко забил первый гол за «Локомотив».
Форвард отметился голом на 80-й минуте матча с «Балтикой», сделав счет 1:1.
Комличенко забил, подставив ногу и переправив мяч в ворота после удара Дмитрия Баринова со штрафного.
Для Комличенко этот гол стал первым в составе «Локомотива». Забил он его в седьмом матче за клуб.
