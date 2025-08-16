Талалаев лег на газон после нереализованного момента «Балтики» – Оффор не забил «Локомотиву» без опеки почти с линии вратарской

Андрей Талалаев необычно отреагировал на нереализованный момент «Балтики».

«Балтика » и «Локомотив » (1:1, второй тайм) проводят матч пятого тура Мир РПЛ .

Во втором тайме нападающий калининградцев Чинонсо Оффор не смог отправить мяч в ворота, находясь без опеки в центре штрафной площади, почти у линии вратарской.

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев лег на газон в технической зоне, отреагировав на то, что футболист его команды не реализовал момент. Затем он поднялся и некоторое время посидел на траве.

