Талалаев лег на газон после нереализованного момента «Балтики» – Оффор не забил «Локомотиву» без опеки почти с линии вратарской
Андрей Талалаев необычно отреагировал на нереализованный момент «Балтики».
«Балтика» и «Локомотив» (1:1, второй тайм) проводят матч пятого тура Мир РПЛ.
Во втором тайме нападающий калининградцев Чинонсо Оффор не смог отправить мяч в ворота, находясь без опеки в центре штрафной площади, почти у линии вратарской.
Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев лег на газон в технической зоне, отреагировав на то, что футболист его команды не реализовал момент. Затем он поднялся и некоторое время посидел на траве.
Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Балтика» – «Локомотив».
Кто станет лучшим игроком сезона в АПЛ?18627 голосов
Мохамед Салах
Коул Палмер
Эрлинг Холанд
Букайо Сака
Бруну Фернандеш
Кто-то другой
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости