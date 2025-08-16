У «Локомотива» 4 победы и 1 ничья в 5 первых матчах РПЛ. Дальше у лидера лиги игра с «Ростовом»
«Локомотив» не проигрывает в текущем сезоне Мир РПЛ.
Сегодня команда Михаила Галактионова сыграла вничью с «Балтикой» в 5-м туре Мир РПЛ (1:1).
В пяти первых матчах чемпионата железнодорожники набрали 13 очков – на их счету 4 победы и 1 ничья.
23 августа московский клуб, лидирующий в таблице, встретится с «Ростовом».
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
