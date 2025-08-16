Медведев плечом в шутку толкнул Пруцева из «Спартака», когда тот общался с игроками «Зенита»

Александр Медведев в шутку толкнул Данила Пруцева из «Спартака».

Случилось это, когда игрок красно-белых общался с футболистами «Зенита » на поле «Лукойл Арены» перед матчем 5-го тура Мир РПЛ.

К Данилу подошел председатель правления «Зенита» Медведев и в шутку толкнул плечом.

Напомним, летом была информация, что Пруцев интересен «Зениту».