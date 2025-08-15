Медведев об интересе «Зенита» к Кастельяносу: «Это фантазии»
Александр Медведев опроверг интерес «Зенита» к Валентину Кастельяносу.
Сообщалось, что 26-летний нападающий «Лацио» является главной целью петербургского клуба на усиление позиции форварда.
– Появилась информация, что Кастельянос из «Лацио» – главная цель «Зенита» в поисках нападающего, и якобы вы уже подготовили предложение. Это правда?
– Это фантазии, – сказал председатель правления «Зенита» Медведев.
В прошлом сезоне Кастельянос забил 10 голов и сделал 3 результативных передачи в 29 матчах Серии А. Его статистику можно изучить по ссылке.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Sport24
