«Медведев – это практически 12-й игрок «Зенита». Стрепетов предрек ничью в матче «Спартака» с петербуржцами

Алексей Стрепетов дал прогноз на сегодняшний матч РПЛ «Спартак» – «Зенит».

«Многие специалисты отдают предпочтение «Зениту». По именам у «Зенита» очень мощная атака, середина поля, но есть проблемы в обороне. «Спартак », от которого всегда ждут чемпионства, начал сезон неуверенно. Если серьезно разбирать эту игру, Станковича, Семака, то шансы – 50 на 50.

Очень важно, кто угадает с составом и теми футболистами, которые могут принести победу «Спартаку» или «Зениту». Если учитывать юбилей Александра Ивановича Медведева (председатель правления «Зенита» – Спортс”), это практически 12-й игрок «Зенита». Но я поставлю на результативную ничью», — сказал бывший игрок и тренер «Зенита ».