Ганцко о Симеоне: «У него большой авторитет – думаю, «Атлетико» успешен отчасти из-за этого. Мы общаемся по-итальянски, а футбольный язык одинаков – я быстро адаптировался, думаю»

Давид Ганцко высказался о работе под руководством Диего Симеоне в «Атлетико».

Защитник перешел в испанский клуб из «Фейеноорда » за 34 млн евро с учетом бонусов.

«Все тренеры и игроки немного разные, но на этом уровне все они обладают выдающимися качествами и большой тактической проницательностью. Тренировки очень похожи, хотя здесь я немного ощущаю испанский стиль, смешанный с некоторыми элементами, которые напоминают футбол в Нидерландах.

После первого матча с «Порту» Симеоне сказал, что в следующий раз я буду в стартовом составе, но не хотел торопиться, потому что у меня была тяжелая неделя. После тренировок он садился на мяч, и мы говорили в течение 10–15 минут. Я очень ценю такие вещи.

Как и Слот [в «Фейеноорде»], Симеоне обладает большим авторитетом – когда он входит, внимание игроков обращается на него. Это исходит от них, и я думаю, что отчасти поэтому они так успешны.

Наш тренер играл в «Лацио » и «Интере », поэтому он очень хорошо говорит по-итальянски. Если он хочет сказать мне что-то на тренировке лично, он кричит мне по-итальянски, и мы используем итальянский язык в личных беседах. Некоторые слова похожи на испанские, а футбольный язык одинаков, поэтому, если он жестикулирует и произносит несколько фраз, мне достаточно услышать несколько слов, чтобы понять его.

Я должен привыкнуть к некоторым вещам – например, к необходимости отрабатывать в прессинге. Мы практиковали это, тренер и все остальные готовы мне все объяснить. Думаю, я быстро адаптировался и принимал правильные решения в товарищеских матчах и на тренировках. Когда что-то идет не так, тренер говорит мне, чего он ожидал, я объясняю свою точку зрения – это открытая дискуссия. Нужно время, чтобы набраться опыта и довести все до автоматизма, чтобы я быстрее все усвоил», – сказал Ганцко.